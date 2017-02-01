Роман Зозуля пропустит остаток сезона

Ультрас «Райо Вальекано» предупредили президента клуба, что выступают против трансфера украинского полузащитника Романа Зозули из «Бетиса» из-за его политических взглядов. Аренда сорвалась и форвард пропустит остаток текущего сезона в соответствии с международным регламентом.

На сегодняшней тренировке ультрас «Райо Вальекано» вывесили баннер с надписью «Вальекас – не место для нацистов». В адрес украинца неслись оскорбления, и руководство «Райо» даже пришлось вызывать полицию.

Игрок покинул здание клуба через заднюю дверь. Спортивный директор «Бетиса» Мигель Торресилья отметил, что Роман сильно расстроен, поскольку не ожидал такого.

Нападающий уже был заявлен за «Днепр» и «Бетис» в сезоне-2016/17, и он не сможет перейти в новый клуб до лета.

В текущем сезоне Зозуля провел в Примере шесть матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: AS