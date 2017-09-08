Роман Зозуля перешел в «Альбасете»

Украинский нападающий Роман Зозуля перешел в испанский клуб. Футболист перешел в команду из Сегунды.

27-летний форвард стал игроком «Альбасете». Руководство команды объявило подписании с Зозулей контракта на один сезон. «Альбасете» после трех туров первенства второй испанской лиги располагается на предпоследней строчке в таблице.

Прошлым клубом Романа был «Бетис». Севильцы сообщили о расторжении соглашения с украинцами неделю назад.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Альбасете»