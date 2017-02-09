Роман Зозуля останется в «Бетисе»

Переход Романа Зозули в «Райо» окончательно сорван. По поводу этой ситуации высказался даже министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На пресс-конференции в Киеве глава МИД поделился наболевшим: «Мы стараемся с самого начала ему (Зозуле) помогать. И мы прекрасно знаем, что то, что было там организовано, это очень сознательная провокация, когда нескольких ультрас левого толка использовали, абсолютно цинично использовали», — заявил Климкин. По его мнению, футбольная общественность Испании имеет кардинально другое мнение. «Поэтому такие провокации, а они будут и дальше, мы прекрасно понимаем — со стороны России, будем стараться не допускать, а Роману будем помогать. При этом не только политически, но и эмоционально».

Роман Зозуля возобновил тренировки в общей группе «Бетиса». С начала февраля он индивидуально поддерживал форму. Напомним, что ранее болельщики «Райо» воспрепятствовали переходу Зозули в клуб, обвинив его в национализме.

Фото: Global Look Press

Источник: УНИАН