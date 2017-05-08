Роман Зобнин: «В этом чемпионстве есть заслуга Аленичева»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Роман Зобнин

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин заявил, что Дмитрий Аленичев помог красно-белым выиграть чемпионат России. Также Роман рассказал, за какой европейский клуб он хотел бы сыграть.

«В этом чемпионстве есть заслуга и Дмитрия Аленичева. Мне приятно, что он меня пригласил в «Спартак». Я хочу расти как футболист и, если будет предложение от каких-то европейских клубов, я бы его рассмотрел. В «Зенит» точно не пойду. Я ездил на стажировку в «Челси», но за «Челси» не топлю. Ранее симпатизировал «Барселоне» во времена Гвардиолы, но сейчас уже не то», – сказал Зобнин.

В текущем сезоне Роман Зобнин провёл за «Спартак» 27 игр в РФПЛ, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт FM

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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