Роман Зобнин: «Летающие вертолеты во время тренировок? Это очень мешает нашей команде»

Защитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о первом сборе команды в ОАЭ. Роман заявил о главных проблемах, мешающих игрокам сосредоточиться на футболе.

«Вокруг стадиона летают вертолеты? Да, это мешает. Часто не слышно свистка, непонятны слова тренеров. Хорошо, что все упражнения нам уже хорошо знакомы. Где-то и без слов понимаем, что надо делать. Были бы новые упражнения, пришлось бы попотеть», — заявил 22-летний футболист.

После 17 туров красно-белые набрали 40 очков. На зимнюю паузу москвичи ушли на первом месте в турнирной таблице, отрыв от «Зенита» — 5 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»