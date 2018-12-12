Роман Зобнин: «Итоги сезона? Мы перевернули отношение к футболу, это самое главное»

Накануне полузащитник «Спартака» Роман Зобнин победил в ежегодной премии «Джентельмен года». После церемонии награждения футболист поблагодарил организаторов за награду, подвел итоги сезона, а также отказался комментировать тему с арестом Александра Кокорина и Павла Мамаева.

— Как вы относитесь к победе в премии «Джентельмен года»?

— Спасибо организаторам за положительную оценку моей игры. Конечно, это немного другая награда, не футбольная. Но она тоже очень приятна, потому что здесь оцениваются человеческие качества. Я считаю, что всегда важно уважение в игре. Неважно, как складыапескл ситуация на поле у твоей команды. Мне приятно, что люди видят во мне человечность.

— Если подводить итоги всего сезона, что бы вы выделили?

— Мы перевернули отношение к футболу, это самое главное. Больше нечего говорить. А лично для меня сезон получился тяжелым: чемпионат мира, игры со звездами, успех. Себе хочется пожелать меньше травм, потому что концовка сезона получилась смазанной.

— Есть ли какие-то пожелания болельщикам «Спартака», команде и семье в связи с предстоящими праздниками?

— Всех поздравляю с наступающим Новым годом. В первую очередь, желаю здоровья, чтобы футболисты получали меньше травм. Фанатам желаю терпения. Всегда поддерживайте любимый клуб.

— Можете что-то сказать про дело Кокорина и Мамаева?

— Эту тему я не комментирую.

— С кем у вас сложились самые лучшие отношения в сборной России, не считая спартаковцев?

— Мне фамилии перечислить (смеется)? С Мирнчуками общаюсь, с Газинским, Кузяевым…На чемпионате мира мы сплотились как команда и мне тяжело выделить кого-то. Естественно, больше всего я контактирую с ребятами из «Спартака»: с Кутеповым, Джикией.

— Смотрите футбол помимо игр «Спартака»?

— Когда восстанавливаюсь от травм, то смотрю.

— Кому посвящаете победу в премии «Джентельмен года-2018»?

— Не могу назвать одного человека, кому посвящаю премию. Хочу выделить сразу трех: маму, папу и жену. Спасибо родителям за такое воспитание, так что я продолжу себя так же вести и получать удовольствие от футбола. А супруга всегда меня направляет, дает правильные советы.

— Что будете делать со смокингом [традиционный приз премии — прим. ред.]?

— Ходить в театр буду.

— Когда в следующий раз его наденете?

— Когда пойду в театр (улыбается).

— Вас признали самым честным футболистом России. Кто из игроков национальной сборной – главный претендент на премию в следующие годы?

— Там уже многие получили. Игорь Акинфеев, например. Могу посоветовать Кутепова (смеется).

— Кто из футболистов прошлого был для вас примером и по игре, и по поведению?

— Сергей Игнашевич. На него я смотрел и любовался в плане работы над собой.

— Когда вы узнали про премию «Джентельмен года»?

— Когда мне сказали, что я номинирован. Конечно, слышал о ней и раньше: из «Спартака» ребята тоже получали смокинг в прошлве годы.

Фото: пресс-служба «Спартака»

Источник: еженедельник «Футбол»

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