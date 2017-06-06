Роман Зобнин будет восстанавливаться от травмы около 4,5 — 5 месяцев

Вчера футболист сборной России Роман Зобнин получил повреждение. Врач национальной команды Эдуард Безуглов рассказал о степени повреждения игрока.

«К сожалению, ничего не предвещающая игровая ситуация привела к травме. В клинике мы сделали МРТ. Роман в понедельник полетит в Италию в сопровождении врача сборной. С очень большой долей вероятности там ему будет сделана операция по пластике передней крестообразной связки.

Каковы сроки реабилитации? Четыре с половиной — пять месяцев», — заявил Безуглов.

Напомним, Роман покинул поле на носилках в первом тайме товарищеского матча с Венгрией. Команда Станислава Черчесова одержала победу над соперником — 3:0.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт