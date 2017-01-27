Роман Шишкин проходит медосмотр в «Краснодаре»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин в данный момент проходит медицинское обследование в «Краснодаре». В случае успешного медосмотра игрок перейдет в «Краснодар» на правах бесплатной аренды до окончания текущего сезона.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что клуб разрешил Шишкину вести переговоры с другими клубам из-за отсутствия игровой практики.

Контракт 30-летнего защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2018 года, зарплата игрока – 1,4 млн евро в год.

Шишкин в этом сезоне сыграл за «Локомотив» 11 игр и не отметился результативными моментами.

Фото: Официальный сайт РФПЛ

Источник: твиттер журналиста ТАСС