Роман Шишкин перешел в «Краснодар»

Экс-игрок «Локомотива» Роман Шишкин перешел в другой клуб. Защитник подписал контракт с одним из лидеров РФПЛ.

«Краснодар» объявил о заключении соглашения с Романом. Срок контракта рассчитан на три года. Напомним, с весны прошлого года 30-летний футболист выступал за «быков» на правах аренды.

«Железнодорожники» и Шишкин прекратили взаимное сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Как известно, соглашение Шишкина с москвичами действовало до 2019 года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Краснодар»