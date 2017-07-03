Роман Шишкин перешел в «Краснодар»

Автор: Дмитрий Темников 0

Экс-игрок «Локомотива» Роман Шишкин перешел в другой клуб. Защитник подписал контракт с одним из лидеров РФПЛ.

«Краснодар» объявил о заключении соглашения с Романом. Срок контракта рассчитан на три года. Напомним, с весны прошлого года 30-летний футболист выступал за «быков» на правах аренды.

«Железнодорожники» и Шишкин прекратили взаимное сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Как известно, соглашение Шишкина с москвичами действовало до 2019 года.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт ФК  «Краснодар»

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