Роман Шишкин перешел в «Краснодар»

Защитник «Локомотива» присоединился к «Краснодару». Аренда футболиста рассчитана до конца текущего сезона.

Роман Шишкин подписал контракт с «Краснодаром» до лета 2017 года. Российский защитник присоединится к новому клубу на сборах в Испании, которые начнутся 29 января.

Шишкин перешел в «Локомотив» из «Спартака» в 2010 году. 171 матч провел защитник за «железнодорожников». За 6 лет в составе «красно-зеленых» он забил 5 мячей.

В текущем сезоне Роман провел 11 матчей, но результативными действиями не отметился.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: официальный сайт «Краснодара»

Источник: официальный сайт «Краснодара»