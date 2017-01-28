Роман Шишкин перешел в «Краснодар»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Шишкин

Защитник «Локомотива» присоединился к «Краснодару». Аренда футболиста рассчитана до конца текущего сезона.

Роман Шишкин подписал контракт с «Краснодаром» до лета 2017 года. Российский защитник присоединится к новому клубу на сборах в Испании, которые начнутся 29 января.

Шишкин перешел в «Локомотив» из «Спартака» в 2010 году. 171 матч провел защитник за «железнодорожников». За 6 лет в составе «красно-зеленых» он забил 5 мячей.

В текущем сезоне Роман провел 11 матчей, но результативными действиями не отметился.

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Фото: официальный сайт «Краснодара»
Источник: официальный сайт «Краснодара»

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Никита Пронин

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