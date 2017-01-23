Защитник «Локомотива» Роман Шишкин может перейти в «Краснодар». Контракт футболиста с «Локомотвом» истекает летом этого года.

29-летний защитник не поехал на первый сбор «Локо», оказавшись в числе футболистов, которым подыскивают новую команду. В текущем сезоне Шишкин провел 11 матчей за железнодорожников.

Шишкин обдумывает контрактное предложение со стороны «Краснодара».

В текущем сезоне игрок провел 11 игр, результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»