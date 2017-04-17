Роман Широков: «Увольнение Мирчи Луческу будет логичным»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков уверен, что руководство «Зенита» вряд ли довольно работой главного тренера Мирчи Луческу по итогам текущего чемпионата. Бывший футболист добавил, что нужно в любом случае дать доработать специалисту до окончания сезона.

«Результатами «Зенита» руководство клуба вряд ли довольно. Да и в игре положительных моментов не так уж и много. Но что происходит внутри команды, со стороны сказать сложно. Мы не знаем, насколько в Санкт-Петербурге довольны происходящим.

Не имеет никакого смысла увольнять тренера за семь-восемь туров до конца сезона. Надо дать доработать оставшиеся матчи – многое еще может поменяться. Но происходящее с командой сейчас наталкивает на вывод: увольнение Луческу по окончании сезона было бы логичным», — сказал Широков.

Напомним, что матч 23-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» закончился со счетом 2:1 в пользу красно-белых, увеличивших отрыв от ближайшего преследователя на 10 очков. «Зенит», в свою очередь, с 43 очками расположился на третьей строчке таблицы РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат