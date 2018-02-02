Роман Широков стал новым спортивным директором «Химок»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков будет работать спортивным директором «Химок». Об этом сообщил новый генеральный директор клуба Василий Иванов.

«Вместе со мной на руководящую должность пришел Роман Широков. Он займёт пост спортивного директора клуба. Известный футболист, не чужой футболист для клуба «Химки».

Перед клубом будет поставлена задача не бороться за выживание в ФНЛ, а быть в лидерах. На текущий сезон главная задача — остаться в дивизионе», — заявил Иванов.

«Химки» идут на 13-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. Красно-черные набрали 30 очков за 25 туров.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ФК «Химки»