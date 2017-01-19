Роман Широков не возобновит карьеру футболиста

Роман Широков окончательно решил не возобновлять футбольную карьеру. Об этом сообщил сам футболист.

Отметим, что бывший капитан сборной России ранее сообщал о намерении вновь выйти на футбольное поле, а президент «Урала» Григорий Иванов был готов предложить все условия для подписания Романа.

«Карьеру футболиста не продолжу. Был вариант с «Уралом», который меня устраивал по всем параметрам.

Поразмыслив, я понял, что лучше остаться в профсоюзе и реализовать те проекты, которые мы задумали. У нас собралась отличная команда, и мне не хочется ее бросать. Пока неплохо себя чувствую в роли функционера», – сказал Роман.

Напомним, что осенью Широков стал руководителем совета Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ).

В составе «Зенита» Роман Широков становился трехкратным чемпионов России, обладателем Кубка страны, Суперкубка, а также выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок. В ЦСКА, который для Романа является последним клубом, он в четвертый стал чемпионом страны.

Также отметим, что футболист играл за раменский «Сатурн», подмосковные «Химки», «Рубин», «Краснодар» и «Спартак».

Роман дважды признавался футболистом года в России (2012, 2013 г)

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com