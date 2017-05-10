Роман Широков не против возобновления карьеры

Экс-капитан сборной России Роман Широков признался, что может возобновить футбольную карьеру. Также Роман рассказал почему не договорился с «Уралом».

«С «Уралом» не получилось договориться по одной простой причине: у меня был проект, который как раз начался осенью. И я подумал, что будет не очень красиво бросить его на полпути. Тем более, люди, которые разрабатывали его вместе со мной, рассчитывали на меня. Перейти в «Урал» в тот момент было бы неэтично и некрасиво по отношению к ним. Поэтому после долгих раздумий пришлось отказать.

Могу ли я возобновить карьеру сейчас? Еще можно попробовать себя проявить, если будет интересное предложение. Я рассмотрю варианты, в случае их появления летом», — сказал Широков.

На данный момент Широков занимает пост главы Общероссийского профессионального союза футболистов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт день за днем»