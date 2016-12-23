Роман Широков может возобновить карьеру, бюджет «Динамо» будет сокращен более чем вдвое, «Кристал Пэлас» уволил Алана Пардью. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 декабря.
1. Луис Адриано будет получать в «Спартаке» 4 миллиона евро в год.
2. Роман Широков может возобновить карьеру в «Урале».
3. В следующем сезоне бюджет «Динамо» будет сокращен более чем на 60%.
4. Генеральный директор «Ювентуса»: «Переговоры по Витселю зашли в тупик».
5. «Кристал Пэлас» уволил Алана Пардью с поста главного тренера.
6. «Он настоящий зверь». Как Диего Лопес к 35 годам набрал лучшую форму в карьере.
7. Место в истории. Почему Гарет Бэрри должен побить рекорд Райана Гиггза.
Фото: Global Look Press