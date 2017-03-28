Роман Широков: «Артем Дзюба рискует своей карьерой, выступая с повреждением»

Экс-капитан сборной России Роман Широков поговорил о нападающем Артеме Дзюбе. Форвард покинул расположение национальной команды из-за травмы.

«Я никогда не слышал, что нашим футболистам не хочется играть за сборную. Могу с уверенностью сказать: если появилась информация о травме Артема, так оно и есть. Дзюба всегда с огромным желанием приезжает в сборную. Насколько я знаю, у него действительно есть проблемы со здоровьем. Нападающий рискует своей карьерой, играя сейчас», — сказал Широков.

28-летний форвард покинул расположение сборной России перед матчем с Кот-д’Ивуаром. Однако о том, какую травму получил футболист «Зенита», неизвестно.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Eurosport