Роман Павлюченко сделал дубль

Автор: Владимир Шевелев 0

Роман Павлюченко

Московский «Арарат» сыграл матч 1-го тура первенства ПФЛ зоны «Центр». Команда Павлюченко обыграла на выезде красногорский «Зоркий» (3:0).

На 11-й минуте счет дальним ударом открыл бывший форвард «Терека», «Ростова» и «Локомотива» Игорь Лебеденко. Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко отметился дублем, забив на 23-й минуте с игры и на 40-й минуте с пенальти.

В первом матче команд в лиге, за красногорский клуб, который возглавляет Сергей Юран, дебютировал бывший капитан сборной России полузащитник Евгений Алдонин.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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