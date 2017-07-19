Роман Павлюченко сделал дубль

Московский «Арарат» сыграл матч 1-го тура первенства ПФЛ зоны «Центр». Команда Павлюченко обыграла на выезде красногорский «Зоркий» (3:0).

На 11-й минуте счет дальним ударом открыл бывший форвард «Терека», «Ростова» и «Локомотива» Игорь Лебеденко. Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко отметился дублем, забив на 23-й минуте с игры и на 40-й минуте с пенальти.

В первом матче команд в лиге, за красногорский клуб, который возглавляет Сергей Юран, дебютировал бывший капитан сборной России полузащитник Евгений Алдонин.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»