Роман Павлюченко: «Ошибочное представление, что побьют всех болельщиков, кто приедет в Россию на ЧМ»

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от ЧМ-2018. Он не разделил опасения британских болельщиков.

«Полностью уверен, что болельщикам понравится чемпионат мира. Уверен, что это будет лучший Мундиаль в истории. Все болельщики приедут сюда и насладятся турниром, это точно.

Существует неправильное представление, что многих, кто приедет в Россию, будут бить, нападать на них, но любой, кто приезжает сюда, может убедиться, что это не так. Уверен, что в этом плане все будет хорошо. Всегда есть беспокойства по поводу безопасности, куда бы вы ни поехали, но уверен, что организация будет замечательной. Будет сделано все для безопасности болельщиков.

Я видел все стадионы ЧМ, и есть место получше «Лужников»– стадион «Спартака». Если все стадионы будут так же хороши, у меня просто нет сомнений, что это будет лучший ЧМ в истории. Думаю, те, кто приедет на ЧМ, останутся здесь, потому что им не захочется уезжать. Это будет ЧМ, который запомнят. Мы хотим показать всем свою страну, она прекрасна, и я не понимаю, почему все говорят про нее много плохих вещей», – сказал Павлюченко.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»