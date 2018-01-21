Роман Павлюченко: «На месте Смолова я бы не переходил ни в «Зенит», ни в «Спартак». Он легко заиграет в АПЛ»

Бывший нападающий сборной России и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко считает, что Федор Смолов способен заиграть в чемпионате Англии. Он советует ему ехать в Британию как можно скорее.
– Федор Смолов сейчас на распутье – остаться в России или уехать в Англию. Что посоветуете?
– Скажу честно: на месте Феди я бы не переходил ни в «Зенит», ни в «Спартак», ни тем более в другую команду. Объясню почему: можно перебраться в Москву или Питер и просто не вписаться в команду.
Если у него сейчас идет в «Краснодаре», он становится лучшим бомбардиром и продолжает забивать, то какой смысл уходить? Советую Смолову остаться в «Краснодаре». А если он все же решил уйти, то пусть, конечно, выбирает Европу.
– Он сможет заиграть в Англии?
– Легко. Вообще не сомневаюсь в этом. Лишь бы он точно определился. Вдруг у него какая-то боязнь?
– Говорят, что в английской премьер-лиге ему дают условия чуть хуже, чем в «Краснодаре».
– Ехать в Европу за условиями, ну не знаю… Я свое мнение высказал, а там Смолов сам распорядится своей судьбой.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»