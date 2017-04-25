Роман Павлюченко дисквалифицирован на один матч РФПЛ и на два условно

Выяснился срок дисквалификации Роман Павлюченко, удаленного с поля во встрече с «Зенитом» (0:2). Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие еще решения приняты на очередном заседании комитета по итогам матча 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал».

«По матчу «Зенит» — «Урал»: болельщики гостей использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. На заседании присутствовали президент «Урала» Григорий Иванов и футболист Роман Павлюченко. Со стороны игрока была нецензурная брань в адрес арбитра Еськова и умышленный физический контакт, когда Павлюченко наступил на ногу Еськову. Павлюченко сказал, что наступил случайно, и арбитр это подтвердил. Поэтому мы рассматривали вопрос нецензурной брани в адрес судьи. Павлюченко извинился за своё поведение. Мы приняли во внимание, что за шесть лет у него не было красных карточек и решили дисквалифицировать нападающего «Урала» Романа Павлюченко на три матча РФПЛ, при этом один матч 25-го тура считать реальным исполнением, а два матча условными, с испытательным сроком — 6 месяцев, также оштрафовать его на 100 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

В нынешнем сезоне Роман Павлюченко принял участие в 19 матчах РФПЛ, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»