Роман Павлюченко: «Атмосфера ПФЛ не уступает Премьер-Лиге»

Нападающий и капитан московского «Арарата» Роман Павлюченко прокомментировал победу в первом туре ПФЛ над ФК «Зоркий» (3:0). Бывший форвард сборной России отметился дублем.

«Чувствовал ответственность, новая команда, капитан. По настрою, по отношению к игре, как готовились, чувствовал, что будет победа. Что касается уровня ПФЛ, если честно, ожидал худшего. Поле было плохое, а атмосфера не уступает Премьер-Лиге. Болельщики пришли, уровень, в принципе, хороший. Думал, команда соперника будет играть в «бей-беги», а они играют в пас, были видны комбинации. Не все, но половина команд будут играть в комбинационный футбол.

Кто первым поздравил? Первой поздравила дочка, она была на трибуне. Семья, футболисты, даже с Петербурга ребята звонили, писали. Скандирование болельщиками «Наш Роман лучший из армян»? Слышал, приятно, конечно. Спасибо им большое. Вчера их достаточно много приехало.

Впереди матч на Кубок против ФК «Долгопрудный». Команду не знаю, не видел, но тренер расскажет, что за соперник и как играть. Что касается задач – это победа в каждой игре. Наверно, те футболисты, которые есть в команде, приглашались, чтобы решать самые большие задачи, даже в Кубке надо выигрывать все матчи. Мы это сможем сделать», — сказал Павлюченко.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»