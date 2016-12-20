Роман Орещук: «Леонида Федуна сильно смущает зарплата Луиса Адриано»

Бывший спортивный директор «Динамо» и известный футбольный агент Роман Орещук подтвердил, что «Спартак» ведет переговоры с «Миланом» о переходе нападающего Луиса Адриано. Также Орещук отметил, что владельца «красно-белых» не устраивают зарплатные требования бразильца.

«Федун заявил, что будут большие приобретения. Знаю точно, представители «Спартака» ведут переговоры с «Миланом» и Луисом Адриано. Его зарплата равна 6,5 миллиона евро — это сильно смущает руководителей «Спартака». Если не получится снизить зарплату, то его не возьмут», — рассказал Орещук.

Напомним, ранее сообщалось об интересе «красно-белых» к бразильскому форварду «Милана». В этом сезоне Луис Адриано провел в футболке «россонери» 7 матчей, но результативными действиями футболисту отметиться не удалось.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс