Роман Нойштедтер: «Если мужчина любит другого мужчину — это не должно вас как-то задевать»

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал о своем отношении к сексуальным меньшинствам. Также он рассказал об отношении к алкоголю.

«Каждый человек может любить, кого захочет. Мы должны это просто принять. С этим ничего не поделаешь. Это жизнь. Если мужчина любит другого мужчину — что же, это их личное дело.

Это не должно вас как-то задевать. Просто примите это и живите своей жизнью, с женой — замечательно. Вот такая сегодня жизнь. Мы не можем ее изменить, не можем ей противиться. Мы все равны.

Я, честно сказать, алкоголь в первый раз попробовал только в 18 лет. Может, бокал пива до этого выпил. На дне рождения в честь моего совершеннолетия с друзьями попробовал водку.

Плохой вкус, очень неприятный. Я вообще не люблю крепкие напитки. Я предпочитаю пиво после игры. И красное вино мне нравится», – сказал Нойштедтер.

Фото: Global Look Press

Источник: Russia Today