Роман Еременко стал игроком московского «Спартака»

«Спартак» объявил о договоренности с полузащитником Романом Еременко о переходе в столичный клуб. 31-летний полузащитник сборной Финляндии будет выступать за красно-белых под 26-м номером.

Генеральный директор красно-белых Сергей Родионов и главный тренер Массимо Каррера вручили новичку команды игровую майку «Спартака». Ранее Еременко выступал за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», киевское «Динамо», казанский «Рубин» и московский ЦСКА.

В активе игрока 73 матча за сборную Финляндии. Отметим, что новый игрок «Спартака» — сын Алексея Еременко, который выступал за красно-белых во второй половине 80-х. В феврале нынешнего года спартаковцем стал младший брат Романа — Сергей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»