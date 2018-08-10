Роман Еременко стал игроком московского «Спартака»

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Спартак» объявил о договоренности с полузащитником Романом Еременко о переходе в столичный клуб. 31-летний полузащитник сборной Финляндии будет выступать за красно-белых под 26-м номером. 

Генеральный директор красно-белых Сергей Родионов и главный тренер Массимо Каррера вручили новичку команды игровую майку «Спартака». Ранее Еременко выступал за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», киевское «Динамо», казанский «Рубин» и московский ЦСКА.

В активе игрока 73 матча за сборную Финляндии. Отметим, что новый игрок «Спартака» — сын Алексея Еременко, который выступал за красно-белых во второй половине 80-х. В феврале нынешнего года спартаковцем стал младший брат Романа — Сергей.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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