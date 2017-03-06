Роман Еременко подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

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Сегодня УЕФА отклонил прошение полузащитника о сокращении дисквалификации. Представители Еременко готовы идти в вышестоящие инстанции.

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы хавбека ЦСКА Романа Еременко, заявил, что сторона футболиста намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать решение УЕФА о двухлетней дисквалификации футболиста.

«Мы точно будем подавать апелляцию в CAS. Ждем мотивировочную часть как можно скорее, но информации никакой нет», – сказал Прокопец.

УЕФА принял решение о дисквалификации Еременко на два года из-за положительного допинг-теста

Напомним, 18 ноября УЕФА принял решение о дисквалификации Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА, в котором были обнаружены кокаин и его метаболиты.

Последний матч Роман Еременко сыграл 2 октября.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт

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Владимир Шевелев

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