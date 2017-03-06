Роман Еременко подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд

Сегодня УЕФА отклонил прошение полузащитника о сокращении дисквалификации. Представители Еременко готовы идти в вышестоящие инстанции.
Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы хавбека ЦСКА Романа Еременко, заявил, что сторона футболиста намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать решение УЕФА о двухлетней дисквалификации футболиста.
«Мы точно будем подавать апелляцию в CAS. Ждем мотивировочную часть как можно скорее, но информации никакой нет», – сказал Прокопец.
УЕФА принял решение о дисквалификации Еременко на два года из-за положительного допинг-теста
Напомним, 18 ноября УЕФА принял решение о дисквалификации Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА, в котором были обнаружены кокаин и его метаболиты.
Последний матч Роман Еременко сыграл 2 октября.
Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт