Роман Еременко подал апелляцию на решение о дисквалификации

Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию на решение УЕФА о его дисквалификации на два года. Об этом рассказал Михаил Прокопец, представляющий интересы финского хавбека.

«Мы получили полный текст решения УЕФА. Обратились в CAS, но по срокам ответа от инстанции пока ничего сказать не могу», — заявил Прокопец.

Напомним, Роман Еременко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.