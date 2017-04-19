Роман Еременко подал апелляцию на решение о дисквалификации

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Еременко

Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию на решение УЕФА о его дисквалификации на два года. Об этом рассказал Михаил Прокопец, представляющий интересы финского хавбека.

«Мы получили полный текст решения УЕФА. Обратились в CAS, но по срокам ответа от инстанции пока ничего сказать не могу», — заявил Прокопец.

Напомним, Роман Еременко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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