Роман Еременко перешел в «Ростов», Леандро Паредес согласовал контракт с «ПСЖ», матч в СИЗО с участием Павла Мамаева отменен. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 января.
1. Роман Еременко стал игроком «Ростова»
Ростовчане подписали контракт с 31-летним финном на два с половиной года.
2. Защитник «Шахтера» согласовал контракт с «Зенитом»
Ярослав Ракицкий близок к переходу в стан «сине-бело-голубых».
3. Футбольный матч в СИЗО с участием Павла Мамаева отменен
Об этом сообщил Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий.
4. Леандро Паредес согласовал контракт с «ПСЖ»
Сообщается, что договор будет подписан сроком на 4,5 года.
5. В футболе хотят ввести наказание за случайную игру рукой
Совет международной футбольной ассоциации (IFAB) будет обсуждать это нововведение на встрече в в Абердине в марте этого года.
Фото: Сергей Дроняев