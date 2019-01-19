Роман Еременко перешел в «Ростов», Леандро Паредес согласовал контракт с «ПСЖ», матч в СИЗО с участием Павла Мамаева отменен. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 января.

1. Роман Еременко стал игроком «Ростова»

Ростовчане подписали контракт с 31-летним финном на два с половиной года.

2. Защитник «Шахтера» согласовал контракт с «Зенитом»

Ярослав Ракицкий близок к переходу в стан «сине-бело-голубых».

3. Футбольный матч в СИЗО с участием Павла Мамаева отменен

Об этом сообщил Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий.

4. Леандро Паредес согласовал контракт с «ПСЖ»

Сообщается, что договор будет подписан сроком на 4,5 года.

5. В футболе хотят ввести наказание за случайную игру рукой

Совет международной футбольной ассоциации (IFAB) будет обсуждать это нововведение на встрече в в Абердине в марте этого года.

Фото: Сергей Дроняев

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