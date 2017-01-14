Роман Еременко может получить больший срок дисквалификации из-за аппеляции

Финскому футболисту Роману Еременко могут увеличить срок дисквалификации. Об этом сообщил член комитета по этике РФС Андрей Созин.

«Если апелляцию удовлетворят и сочтут аргументы вескими, то на определенный срок дисквалификацию Еременко могут сократить. Но если аргументов в пользу Романа не найдут, её продлят на больший срок, например, два с половиной года вместо двух. Не знаю, точно так будет или нет, но на практике пересмотры дел заканчиваются либо ужесточением, либо послаблением наказания. Но никак не остается все в силе», — заявил Созин.

Напомним, в октябре экс-полузащитник ЦСКА был пойман на употреблении кокаина и получил дисквалифиакцию на два года. Аппеляция будет рассмотрена 2 марта.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»