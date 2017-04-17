Роман Бюрки: «После взрыва у меня проблемы со сном и пелена в глазах»

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки рассказал о проблемах со сном и реакцией после взрыва около автобуса команды, ехавшей на матч Лиги чемпионов с «Монако».

«У меня все еще есть проблемы со сном. Это самое худшее – я не могу спать всю ночь. Когда я просыпаюсь, я рад, что нахожусь дома в своей кровати. Во время матча я замечал все с некоторым опозданием, словно у меня пелена была на глазах», – сказал Бюрки.

В текущем сезоне Роман Бюрки провел 22 матча в Бундеслиге, в которых пропустил 22 мяча и восемь раз оставлял ворота нетронутыми.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»