Роман Бабаев: «Смолов был готов на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА»

Автор: Евгений Морозов 0

Федор Смолов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможности взять в аренду нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Сам игрок очень хотел перейти в столичную команду.

«Мы не стеснялись рассматривать любые варианты. И аренду Смолова в том числе. Причем были хорошие шансы подписать Смолова на полгода, до зимы. Федор был готов даже на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА.

Но «Краснодар» не был готов отпустить его. При этом я не могу сказать ни слова упрека в адрес руководства этого клуба, которое ответило нам отказом. Собственно, в первом же матче после этого решения Смолов сделал дубль в ворота «Динамо» и показал, что он большой профессионал», — сказал Бабаев.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат.com»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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