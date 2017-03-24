Роман Бабаев планирует провести Суперкубок УЕФА 2019-20 на арене ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что РФС планирует подать заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2019-20 на «ВЭБ-Арене». Напомним, этот стадион является домашним для московского ЦСКА.

«Мы подали документы в РФС, поэтому надеюсь, что если не в этот период, то в последующие мы будем кандидатами на проведение Суперкубка УЕФА. Порядок такой, что национальная ассоциация должна обратиться в УЕФА, она должна подтвердить все нормы стадиона, не клуб это делает. Насколько мне известно, планируется подать заявку на сезон-2019/20, но это еще не окончательное решение, сейчас все решается». – сказал Бабаев.

Москва принимала финал Кубка УЕФА в 1999 году («Парма» — «Марсель»), а в 2008 – финал Лиги чемпионов («Челси» — «Манчестер Юнайтед»).

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС