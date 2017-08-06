Роман Бабаев: «Общались с «Лестером» и Мусой»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможность возвращения нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы. Также он оценил вклад Зорана Тошича.

«Осуществить этот переход будет очень сложно. Не скрою, мы общались и с самим Ахмедом, и с его клубом. Позиция «Лестера» такова: если игрок не останется в команде, то в первую очередь будут рассмотрены варианты в Англии. Сам Муса также хочет доказать, что способен удачно выступать на туманном Альбионе. Вне всякого сомнения, такая позиция достойна уважения».

Также Бабаев сказал несколько слов о Тошиче: «Вклад Зорана в наши успехи трудно переоценить. Грустно расставаться, но такова жизнь. Мы очень ему благодарны. Вполне возможно, в будущем Зоран в том или ином качестве вернется в ЦСКА. Тем более ему нравится Москва, а наш клуб он называет своим вторым домом. Сейчас он хочет еще поиграть, пока позволяет здоровье. Кстати, Зоран был очень тронут тем, как наши болельщики его проводили. Такое отношение надо заслужить».

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат.com»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»