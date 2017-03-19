Роман Бабаев: «Мы еще увидим Еременко на поле»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поздравил полузащитника армейцев с 30-летием. Он верит, что Роман Еременко вскоре вернется на поле.

«Клуб присоединяется к поздравлениям в адрес Романа Еременко! Мы продолжаем считать, что Роман – хороший футболист и достойный человек. К сожалению, оступился, но со всяким может такое случиться.

К Роману хорошо относятся и ребята в коллективе, и тренерский штаб. Это очень приятный в общении человек, поэтому вдвойне обидно, что так произошло.

Здоровья и терпения Роману, чтобы пройти этот тяжелый период в жизни. Уверен, что он справится! У него замечательная семья и сам он сильный человек.

Мы еще обязательно увидим его на футбольном поле. Роман уже немалого добился в карьере, но хочется, что это была не последняя страница его биографии».

В текущем сезоне Роман Еременко успел провести 9 матчей в РФПЛ. В них от забил три мяча и отдал 2 голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

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Владимир Шевелев

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