Роман Абрамович потребовал продать Кепу. «Челси» ищет замену вратарю

Автор: Евгений Морозов 0

Владелец «Челси» Роман Абрамович потребовал продать голкипера Кепу в связи с отказом испанца уступать место на поле Вилли Кабальеро в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити»(0:0; 3:4 по пенальти). Обе стороны сказали, что неправильно оценили ситуацию.

Такое поведение не понравилось россиянину. Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри на прошлой неделе заверил, что Кепа остается в команде. По информации СМИ, лондонцы уже ищут нового вратаря.

Аррисабалага перешел в лондонский клуб в августе из «Атлетика».

80 миллионов евро – рекордная сумма в истории футбола для вратарей.

Фото: Global Look Press
Источник: El Confidencial

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Челси» оштрафовал Кепу Аррисабалагу

Кепа Аррисабалага: «Хочу извиниться перед тренером, партнерами и болельщиками за свой поступок»

Маурицио Сарри: «Кепа сделал большую ошибку, но мы не хотим его убивать»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 