Роман Абрамович потребовал продать Кепу. «Челси» ищет замену вратарю

Владелец «Челси» Роман Абрамович потребовал продать голкипера Кепу в связи с отказом испанца уступать место на поле Вилли Кабальеро в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити»(0:0; 3:4 по пенальти). Обе стороны сказали, что неправильно оценили ситуацию.
Такое поведение не понравилось россиянину. Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри на прошлой неделе заверил, что Кепа остается в команде. По информации СМИ, лондонцы уже ищут нового вратаря.
Аррисабалага перешел в лондонский клуб в августе из «Атлетика».
80 миллионов евро – рекордная сумма в истории футбола для вратарей.
Фото: Global Look Press
Источник: El Confidencial