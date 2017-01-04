Роман Абрамович отказался продать Диего Косту за 95 миллионов евро

Лучший бомбардир АПЛ мог стать одноклубником Акселя Витселя и перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Китайский клуб предложил лондонцам 95 миллионов евро за их главного бомбардира. Однако владелец синих досрочно прекратил переговоры и отправил руководству «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сообщение, что сделка по этому игроку невозможна.

Ранее сообщалось, что и тренер, и владелец Челси довольны игрой 28-летнего форварда, и Косте будет предложен новый контракт до 2021 года на улучшенных условиях. Нынешнее соглашение испанца действует до 2019 года.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Диего Коста лидирует в споре бомбардиров с 14-ю голами в 18-ти играх.

Фото: Global Look Press

Источник: TuttoMercatoWeb