Роман Абрамович готов предложить Азару 15 миллионов в год, чтобы тот не ушел в «Реал»

Владелец «Челси» Роман Абрамович намерен лично предотвратить уход полузащитника Эдена Азара в «Реал». Российский бизнесмен отчаянно пытается избежать потери бельгийца.
«Аристократы» вели с 27-летним игроком переговоры о новом контракте, но они пока не увенчались успехом. Роман Абрамович готов предложить футболисту зарплату 15 миллионов фунтов в год.
Нынешнее соглашение Азара рассчитано до июня 2020 года.
В нынешнем сезоне на счету 27-летнего форварда 15 мячей и пять голевых передач в 36 матчах за «Челси».
Фото: Global Look Press
Источник: Tribalfootball