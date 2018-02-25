Роман Абрамович готов предложить Азару 15 миллионов в год, чтобы тот не ушел в «Реал»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

 

Владелец «Челси» Роман Абрамович намерен лично предотвратить уход полузащитника Эдена Азара в «Реал». Российский бизнесмен отчаянно пытается избежать потери бельгийца.

«Аристократы» вели с 27-летним игроком переговоры о новом контракте, но они пока не увенчались успехом. Роман Абрамович готов предложить футболисту зарплату 15 миллионов фунтов в год.

Нынешнее соглашение Азара рассчитано до июня 2020 года.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего форварда 15 мячей и пять голевых передач в 36 матчах за «Челси».

Фото: Global Look Press
Источник: Tribalfootball

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