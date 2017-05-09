«Рома» заинтересована в услугах Винченцо Монтеллы

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может покинуть команду по окончании сезона. Руководство «джаллоросси» уже нашло специалисту достойную замену.

По информации источника, место Спаллетти может занять нынешний главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла.

Контракт Спаллетти с «Ромой» рассчитан до конца сезона 2016/17. Руководство клуба не видит смысла продлевать соглашение.

Ранее сообщалось, что «россонери», в свою очередь, может возглавить экс-наставник «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини.

Напомним, после 35-ти туров «Милан» располагается на шестом месте в турнирной таблице Серии А и еще сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы. «Рома» идет на второй строчке, отставая от лидирующего «Ювентуса» на семь очков, и опережая «Наполи» на один балл.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia