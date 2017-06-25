«Рома» проявляет интерес к вратарю «Валенсии»

32-летний голкипер «Валенсии» Диего Алвес может продолжить карьеру в итальянской «Роме». Сумма трансфера составляет 4 млн евро, однако римлян этот ценник не устраивает.



Вратарь «Валенсии» Диего Алвес попросил агентов найти ему новый клуб в это межсезонье. Бразилец рассматривает вариант с переходом в итальянскую «Рому» за 4 млн евро.

Напомним, что «Летучие мыши» завершили сезон в Примере на 12-ой строчке и на данный момент находится в плачевном положении.

В минувшем турнире Алвес пропустил 56 мячей и отразил 6 пенальти, три из которых исполнил Криштиану Роналду.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana