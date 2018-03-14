«Рома» прошла «Шахтер», «Севилья» — «МЮ» в Лиге чемпионов, Эркина Джанера будут судить. Главный новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 марта.

1. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи.

«Севилья» выбила «МЮ», «Рома» прошла «Шахтер».

2. «Реал» намерен продлить контракт с Роналду в конце сезона

Португальца ожидает значительное повышение годового оклада.

3. Бывшему футболисту ЦСКА Эркину грозит тюремный срок

Он обвиняется в «оскорблении государственного служащего во время его работы».

4. «Саутгемптон» уволил Маурисио Пеллегрино

Аргентинец принял команду прошлым летом.

5. Андре Гомеш: «Играть за «Барселону» — это ад, мне стыдно выходить на улицу»

В нынешнем сезоне футболист провел в Примере 13 матчей.

Фото: Global Look Press

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