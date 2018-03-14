«Рома» прошла «Шахтер», «Севилья» — «МЮ» в Лиге чемпионов, Эркина Джанера будут судить. Главный новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 марта.
1. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи.
«Севилья» выбила «МЮ», «Рома» прошла «Шахтер».
2. «Реал» намерен продлить контракт с Роналду в конце сезона
Португальца ожидает значительное повышение годового оклада.
3. Бывшему футболисту ЦСКА Эркину грозит тюремный срок
Он обвиняется в «оскорблении государственного служащего во время его работы».
4. «Саутгемптон» уволил Маурисио Пеллегрино
Аргентинец принял команду прошлым летом.
5. Андре Гомеш: «Играть за «Барселону» — это ад, мне стыдно выходить на улицу»
В нынешнем сезоне футболист провел в Примере 13 матчей.
Фото: Global Look Press