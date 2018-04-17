«Рома» продлила соглашение с Пеллегрини до 2022 года

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини продлил контракт с римским клубом. Новое соглашение между итальянским хавбеком и «Ромой» рассчитано до 30 июня 2022 года.

«Я очень хотел остаться в Риме и рад продлению контракта. Сложно выразить эмоции, которые меня переполняют. Надеюсь, что могу сделать это на поле», — приводит слова игрока пресс-служба «Ромы».

19-летний полузащитник присоединился к молодёжной команде «Ромы» в 2011 году. С начала текущего сезона Пеллегрини является игроком основы итальянского клуба.

В этом сезоне Пеллегрини забил 3 гола и отдал 3 голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Рома»