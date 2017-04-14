«Рома» приобретет игрока «Аталанты» за 28 миллионов евро

Полузащитник «Аталанты» Франк Кесси сменит один итальянский клуб на другой. Футболист входит в сферу интересов «Ромы», представители которой согласовали с командой из Бергамо финансовые детали сделки.

«Аталанта» согласилась продать 20-летнего ивуарийца за 28 миллионов евро. Также в Бергамо на правах аренды отправятся игроки молодёжной команды «Ромы» защитник Риккардо Марчиза и нападающий Марко Тумминелло. Ожидается, что Кесси, которым интересовались «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси», подпишет контракт до 2022 года с окладом 1,4 млн евро за сезон.

В текущем сезоне Франк Кесси провел за «Аталанту» 24 игры в Серии А, забил шесть мячей и четырежды ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»