«Рома» повторила достижение 1930 года

Итальянская «Рома» одержала свою 13-ю победу подряд в Серии А. Благодаря этой победе, «Рома» повторила свой же рекорд.

В 21 туре «Рома» принимала на своем поле «Кальяри». Единственный гол забил Эдин Джеко на 55-ой минуте. «Волки» одержали 13-ю победу кряду на домашней арене, что позволило им повторить свой же рекорд 1930 года.

Для боснийского нападающего этот гол стал 14 по счету в текущем сезоне Серии А. Отметим, что форвард отдал 5 голевых пасов.

«Рома» идет на 2-ом месте в чемпионате Италии. 47 очков у римского клуба. У идущего на первом месте «Ювентуса» 48 и один матч в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta