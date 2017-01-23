«Рома» повторила достижение 1930 года

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Эдин Джеко

Итальянская «Рома» одержала свою 13-ю победу подряд в Серии А. Благодаря этой победе, «Рома» повторила свой же рекорд.

В 21 туре «Рома» принимала на своем поле «Кальяри». Единственный гол забил Эдин Джеко на 55-ой минуте. «Волки» одержали 13-ю победу кряду на домашней арене, что позволило им повторить свой же рекорд 1930 года.

Для боснийского нападающего этот гол стал 14 по счету в текущем сезоне Серии А. Отметим, что форвард отдал 5 голевых пасов.

«Рома» идет на 2-ом месте в чемпионате Италии. 47 очков у римского клуба. У идущего на первом месте «Ювентуса» 48 и один матч в запасе.

Фото: Global Look Press
Источник: Opta

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Никита Пронин

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