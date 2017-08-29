«Рома» объявила о рекордном трансфере форварда «Сампдории» Патрика Шика

Автор: Евгений Морозов 0

Шик

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик стал игроком «Ромы». Римляне арендовали 21-летнего чеха на сезон за 5 миллионов евро с обязательством выкупа за 9 миллионов евро.

В сделку также включены различные бонусы на 8 миллионов евро. «Рома» объявила, что это рекордный трансфер в истории клуба.

Клуб из Генуи должен получить еще 20 миллионов евро в феврале 2020 года. Если Шик будет продан до 1 февраля 2020 года, то «Сампдория» получит или эти деньги, или 50% от суммы трансфера – в зависимости от того, какая сумма окажется больше.

Ранее из-за проблем с сердцем, выявленных во время медицинского осмотра, сорвался трансфер Шика в «Ювентус».

В минувшем сезоне Шик в 32 матчах серии A забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник:  официальный сайт «Ромы»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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