«Рома» объявила о назначении Рамона Мончи

«Рома» объявила о назначении Мончи на пост спортивного директора клуба. 48-летний Мончи подписал с римлянами контракт на четыре года с опцией продления на пятый сезон, информирует официальный сайт итальянского клуба.

«Я хотел бы поблагодарить президента „Ромы“ Джеймса Паллотту и членов руководства клуба за предоставленную мне возможность. Это захватывающий проект, с нетерпением жду шанса порадовать болельщиков, сотрудников и игроков этого великого клуба», — сказал Мончи.

Мончи занимал пост спортивного директора «Севильи» с 2000 года, в марте стало известно о его уходе из испанского клуба. В период его работы «Севилья» выиграла 9 из 13 трофеев за 127-летнюю историю.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Рома»