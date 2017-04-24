«Рома» объявила о назначении Рамона Мончи

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Рамон Мончи

«Рома» объявила о назначении Мончи на пост спортивного директора клуба. 48-летний Мончи подписал с римлянами контракт на четыре года с опцией продления на пятый сезон, информирует официальный сайт итальянского клуба.

«Я хотел бы поблагодарить президента „Ромы“ Джеймса Паллотту и членов руководства клуба за предоставленную мне возможность. Это захватывающий проект, с нетерпением жду шанса порадовать болельщиков, сотрудников и игроков этого великого клуба», — сказал Мончи.

Мончи занимал пост спортивного директора «Севильи» с 2000 года, в марте стало известно о его уходе из испанского клуба. В период его работы «Севилья» выиграла 9 из 13 трофеев за 127-летнюю историю.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Рома»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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