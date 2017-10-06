«Рома» нарушила один из пунктов финансового фэйр-плей

Автор: Владимир Шевелев 0

«Рома»

Итальянская «Рома» не смогла выполнить один из пунктов правила финансового фэйр-плей. Вывод сделан исходя из финансового отчета клуба по итогам сезона-2016/17.

Римский клуб предоставит эту информацию в УЕФА и в специальную инстанцию организации по финансовому контролю клубов. Отмечается, что по нарушенному правилу финансового фэйр-плей не полагается автоматических санкций.

При этом «Рома» обращает внимание инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов, что данное нарушение было невозможно предусмотреть.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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