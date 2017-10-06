«Рома» нарушила один из пунктов финансового фэйр-плей

Итальянская «Рома» не смогла выполнить один из пунктов правила финансового фэйр-плей. Вывод сделан исходя из финансового отчета клуба по итогам сезона-2016/17.

Римский клуб предоставит эту информацию в УЕФА и в специальную инстанцию организации по финансовому контролю клубов. Отмечается, что по нарушенному правилу финансового фэйр-плей не полагается автоматических санкций.

При этом «Рома» обращает внимание инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов, что данное нарушение было невозможно предусмотреть.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»