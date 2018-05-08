«Рома» лидирует в борьбе за Джастина Клюйверта

Сразу несколько итальянских клубов проявляют интерес к полузащитнику «Аякса» Джастину Клюйверту. Уже этим летом он может сменить команду.

В услугах 19-летнего хавбека заинтересованы «Ювентус», «Милан» и «Рома», причем именно римляне являются фаворитами в борьбе за голландца.

Действующий контракт Клюйверта с «Аяксом» рассчитан до 2019 года. С октября амстердамцы ведут с Джастином и его агентом Мино Райолой переговоры о продлении договора.

Изначально игрок был настроен остаться в «Аяксе», однако стороны пока не пришли к соглашению.

Причиной этого, помимо существенного повышения зарплаты футболиста, является требование Райолы включить в контракт пункт, согласно которому ему будет причитаться 30% от суммы продажи Клюйверта.

«Аякс» отказался идти на эти условия, опасаясь, что это может стать прецедентом для остальных агентов требовать подобный пункт в контрактах своих клиентов.