«Рома» купила у «Брондбю» 19-летнего Резана Чорлу

«Рома» достигла соглашения с «Брондбю». В Италию переезжает нападающий Резан Чорлу.
«Тяжело прощаться с «Брондбю», потому что я играл здесь с четырех лет. Но было трудно ответить «нет» на предложение «Ромы», – заявил Чорлу.
Детали трансфера не сообщаются.
Brøndby IF sælger Rezan Corlu til AS Roma https://t.co/MnKHllEDwq #Brøndby pic.twitter.com/XDSjc7yY9n
— Brøndby IF (@BrondbyIF) August 1, 2017
В прошлом сезоне футболист отыграл за датский клуб всего 5 матчей.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Брондбю»