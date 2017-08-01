«Рома» купила у «Брондбю» 19-летнего Резана Чорлу

Автор: Лидия Дидык 0

Чорлу

«Рома» достигла соглашения с «Брондбю». В Италию переезжает нападающий Резан Чорлу.

«Тяжело прощаться с «Брондбю», потому что я играл здесь с четырех лет. Но было трудно ответить «нет» на предложение «Ромы», – заявил Чорлу.

Детали трансфера не сообщаются.

В прошлом сезоне футболист отыграл за датский клуб всего 5 матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Брондбю»

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