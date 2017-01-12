«Рома» готова вступить в переговоры с «Арсеналом» по поводу трансферу Щесны за 14 миллионов фунтов

«Рома» готова предложить «Арсеналу» 14 миллионов фунтов в качестве компенсации за голкипера Войцеха Щесны. В данный момент Щесны проводит свой второй сезон в римском клубе на правах аренды.

На протяжении двух сезонов, пока Войцех Щесны находится в аренде в римском клубе, главный тренер «канониров» Арсен Венгер всегда очень высоко отзывался о польском голкипере, однако насчет его перспектив на «Эмирейтс» есть большие сомнения.

Первым номером «Арсенала» по-прежнему является Петр Чех, а во второстепенных турнирах ворота команды защищает Давид Оспина. Вдобавок Венгер обладает талантливым Эмилиано Мартинесом, а в прессе не утихают слухи, что «канониры» желают переманить из «Сандерленда» Джордана Пикфорда.

«Рома» отлично понимает, что 26-летний поляк может быть доступен для трансфера грядущим летом, когда у Войцеха останется всего 12 месяцев по контракту с «Арсеналом».

Как стало известно, руководство «Ромы» одобрило идею выкупить трансфер Щесны еще в прошлом месяце. А теперь римляне готовы вступить в переговоры с «Арсеналом» и выдвинуть свое предложение в размере 14 млн. фунтов.

В нынешнем сезоне Войцех Щесны провел за римлян 19 матчей в чемпионате Италии, пропустив 18 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport