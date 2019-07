«Рома» будет сообщать о пропавших детях при объявлении трансферов

«Рома» начала сотрудничать с Национальным центром пропавших и эксплуатируемых детей в США, а также организацией Telefono Azzurro, защищающей права людей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отныне римляне при объявлении нового трансфера будут также сообщать о пропавших детях по всему миру. По такому принципу уже были представлены Леонардо Спинаццола и Амаду Диавара.

«Этим летом «Рома» использует рекламу, генерируемую каждым видеообъявлением в социальных сетях, чтобы помочь повысить осведомленность о поиске пропавших детей по всему миру», — говорится в сообщении.

Official: Amadou Diawara is now a Roma player.

This summer #ASRoma is using the publicity generated by each transfer announcement video on social media to help raise awareness about the search for missing children globally.

@MissingKids ❤️ @telefonoazzurro pic.twitter.com/bz1eCyRm9F

— AS Roma English (@ASRomaEN) 1 июля 2019 г.